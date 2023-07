Portugal vergeet na topstart uit te halen tegen Vietnam in groep Leeuwinnen, Nigeria klopt gastland Australië

Vietnam kan zich na de tweede nederlaag op rij niet meer tussen de beste zestien ploegen van het WK scharen. Portugal heeft een plaats in de achtste finales nog wel in eigen hand. Een zege op Amerika volstaat dinsdag voor een langer verblijf op het WK. Bij een gelijkspel moet Portugal hopen dat Vietnam wint van de Leeuwinnen, die aan een punt tegen het Aziatische land genoeg hebben voor een plek in de knock-outfase.

Bekijk ook: Oranje dicht bij achtste finale WK na remise tegen Amerika

Portugal verloor het eerste groepsduel met Oranje (0-1). Vietnam ging onderuit tegen de Verenigde Staten (0-3). Eerder op donderdag speelde Oranje gelijk tegen Amerika (1-1).

Bekijk ook: Oranje Leeuwinnen zijn terug aan de wereldtop na meeslepend gevecht met Team USA

Osinachi Ohale viert de overwinning op Australië. Ⓒ AFP

Nigeria klopt gastland Australië

De voetbalsters van Australië hebben in de tweede groepswedstrijd op het WK een gevoelige nederlaag geleden. Het gastland verloor met 3-2 van Nigeria en moet in het laatste groepsduel winnen van Canada om naar de achtste finales te gaan.

Na de zege gaat Nigeria aan de leiding in de groep met 4 punten. Canada heeft eveneens 4 punten, 1 punt meer dan Australië. Het puntloze Ierland van bondscoach Vera Pauw is uitgeschakeld.

Bondscoach Tony Gustavsson van Australië kende de nodige blessurezorgen in aanloop naar het duel met Nigeria. Aanvoerster Sam Kerr, de topscorer aller tijden van Australië, was nog afwezig door een kuitblessure. Mary Fowler en Aivi Luik liepen lichte hersenschuddingen op tijdens de training en konden evenmin spelen.

De blessures betekenden dat Emily Van Egmond een basisplaats kreeg en de routinier betaalde het vertrouwen terug met de openingstreffer. Op aangeven van Caitlin Foord mikte ze in de blessuretijd van de eerste helft de bal in de hoek (1-0). Nigeria, dat het initiatief aan het gastland had gelaten, vond nog voor rust tijd om via Uchenna Kanude de 1-1 te maken.

Nigeria maakte de verrassing in de tweede helft compleet. Osinachi Ohale knikte in de 65e minuut van dichtbij de 2-1 binnen, waarna Asisat Oshoala even later de 3-1 maakte na geblunder achterin bij Australië. In de tiende minuut van de blessuretijd deed Alanna Kennedy nog wat terug: 3-2.