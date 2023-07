Portugal vergeet na topstart uit te halen tegen Vietnam in groep Leeuwinnen

Vietnam kan zich na de tweede nederlaag op rij niet meer tussen de beste zestien ploegen van het WK scharen. Portugal heeft een plaats in de achtste finales nog wel in eigen hand. Een zege op Amerika volstaat dinsdag voor een langer verblijf op het WK. Bij een gelijkspel moet Portugal hopen dat Vietnam wint van de Leeuwinnen, die aan een punt tegen het Aziatische land genoeg hebben voor een plek in de knock-outfase.

Bekijk ook: Oranje dicht bij achtste finale WK na remise tegen Amerika

Portugal verloor het eerste groepsduel met Oranje (0-1). Vietnam ging onderuit tegen de Verenigde Staten (0-3). Eerder op donderdag speelde Oranje gelijk tegen Amerika (1-1).