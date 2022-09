Live Champions League: snelle voorsprong PSG tegen Juventus

Voetbal

Dinamo Zagreb stunt met zege op Chelsea

Dinamo Zagreb heeft bij de start van de groepsfase van de Champions League voor een grote verrassing gezorgd. De kampioen van Kroatië was in groep E te sterk voor Chelsea, dat het toernooi in 2021 nog won. RB Salzburg en AC Milan zijn de twee andere clubs in de poule. Zij spelen later op dinsdag teg...