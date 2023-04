AZ wint van RKC Waalwijk maar verliest Odgaard

Maar hoe lekker de zege ook aanvoelde, de ziekenboeg van AZ kreeg er in de persoon van Jens Odgaard weer een nieuwe bewoner bij. De Deen liep een blessure aan zijn voet op en werd per brancard naar de catacomben gedragen.

Door de nederlaag van de Noord-Hollandse erfvijand Ajax en de driepunter tegen RKC heeft AZ de derde plaats weer in zicht gekregen. De achterstand op Ajax, op 6 mei in de Johan Cruijff Arena de eerstvolgende tegenstander, bedraagt nog slechts twee punten.

Enkel Pavlidis

AZ was niet zonder kleerscheuren uit de return van de gewonnen kwartfinale tegen Anderlecht gekomen. Vangelis Pavlidis verzwikte na een duel met Jan Vertonghen zijn enkel, dezelfde als waaraan de Griek voor de winterstop geopereerd was. Jansen nam met de wedstrijden tegen Ajax en West Ham United in het vooruitzicht geen risico en liet de spits en net als Jesper Karlsson buiten de selectie.

Waardoor de voorste linie van de Alkmaarders er met Myron van Brederode en Mayckel Lahdo op de vleugels en Jens Odgaard in de spits avontuurlijk uitzag. Bij RKC stond Joel Pereira in het doel, hij verving de tegen Go Ahead Eagles geblesseerd geraakt Etienne Vaessen.

Mijnans

RKC, dat vorig seizoen nog de drie punten uit Alkmaar mee naar huis had genomen, leek al na een paar minuten door Michiel Kramer op 0-1 te komen, maar bij de counter had Pelle Clement buitenspel gestaan. Dat scheelde maar een haartje overigens.

Sven Mijnans maakte de 1-0. Ⓒ ANP/HH

In de achtste minuut was de VAR ook aan de overzijde van het veld om hulp gevraagd door arbiter Lindhout, nadat Sven Mijnans een messcherpe voorzet van Yuki Sugawara tegendraads had ingekopt. Jochem Kamphuis, in Zeist de VAR van dienst, gaf groen licht voor het derde doelpunt van Mijnans in het shirt van AZ: 1-0.

Odgaard

Een prima start van de thuisclub, drie dagen na de slijtageslag tegen Anderlecht. Maar in de zestien minuut kwam de pechduivel op visite in het AFAS Stadion. Odgaard vroeg in de diepte de bal van Sugawara en kwam in botsing met Pereira. Direct greep de Deen naar zijn rechterenkel. Het leek allemaal mee te vallen, maar drie minuten later ging hij er bij zitten, om niet veel later per brancard te worden afgevoerd.

Mexx Meerdink was de vervanger van Odgaard, waardoor de AZ-voorhoede ineens bestond uit een twintigjarige Zweed (Lahdo) en twee negentienjarigen (Meerdink en Van Brederode). De vraag of dit de jongste AZ-aanval ooit betrof, is voer voor de statistici. Mathew Ryan, één van de twee oudste spelers van de thuisclub, moest er ondertussen aan te passen komen om een gevaarlijk schot van RKC-aanvaller Mats Seuntjens, ex-AZ, te pareren. Ook Van Brederode kreeg een aardige kans.

Kanonskogel

Bizar: na de rust keerde invaller Meerdink niet meer terug binnen de lijnen. Zijn vervanger Djordje Mihailovic was na een paar minuten dichtbij de tweede Alkmaarse treffer, maar Pereira reageerde attent. Tegen de kanonskogel van Lahdo een minuut later was echter geen kruit gewassen: 2-0.

Waar RKC door al het Alkmaarse blessureleed werd verwacht, bleef AZ komen. Van Brederode schoot van dichtbij nog de 3-0 binnen. Seuntjens had vervolgens nog een lepe ‘panna’ bij Sugawara, maar krulde de bal langs de verkeerde kant van de paal, waardoor de eretreffer voor de Waalwijkers uitbleef.