Handbalsters verpulveren Griekenland in kwalificatieduel

Voor beide landen stond er weinig op het spel. Oranje plaatste zich tijdens de vorige interlandperiode al voor het EK en Griekenland wist al dat het geen ticket meer kon bemachtigen.

Oranje oppermachtig

Het was vanaf het eerste fluitsignaal duidelijk dat Nederland, hoewel bij vlagen ronduit slordig werd gespeeld, een paar maten te groot was voor de Grieken. Bij rust was al een gigantisch gat geslagen: 19-8.

In de tweede helft kreeg Oranje snel een domper te verwerken toen Kelly Vollebregt in tranen van het veld moest worden gedragen, nadat ze ongelukkig op haar enkel landde. Ondanks die tegenvaller hield Nederland het hoofd koel en werd de voorsprong al verder uitgebreid. De Grieken maakte na rust slechts 3 goals. Na een uur spelen stond er een klinkende zege voor Nederland op het scorebord: 40-11.

EK

Een dag eerder trad Oranje ook al aan in Almere. In een oefenwedstrijd was de formatie van Per Johansson toen te sterk voor Duitsland: 24-18. De bondscoach gebruikte deze week om aan nieuwe systemen te werken, want pas eind september komt Oranje weer bijeen. Dan staat ook het EK alweer voor de deur. Vier november barst in Noord-Macedonië, Slovenië en Montenegro de strijd om de Europese titel los.