Fallon Sherrock neemt het op tegen ’Barney’ en Van Gerwen

„Wat een geweldige prestatie levert Fallon in Ally Pally”, aldus Van Barneveld. „Ongekend. Het is fantastisch dat ik ook een keer tegen haar mag spelen.” Ook regerend wereldkampioen Van Gerwen, die bij hetzelfde management als Sherrock is aangesloten, reageerde verrast. „Dat ze dit op een WK kan neerzetten, had niemand verwacht.” Kings of Darts start op 24 januari in Den Bosch en reist vervolgens door naar Enschede (26 januari) en Groningen (28 januari).

Na haar historische zege van vorige week tegen Ted Evetts kreeg Sherrock van de PDC al een uitnodiging voor de US Darts Masters, dat volgend jaar in juni in New York wordt gehouden en onderdeel is van de World Series of Darts. Ook daar in Amerika neemt ze het op tegen Van Gerwen en Price. Daarnaast moet niemand raar opkijken wanneer ’Super Mama’ wordt toegevoegd aan het deelnemersveld van de prestigieuze Premier League Darts. PDC-voorzitter Barry Hearn denkt immers vooral ook in commerciële kansen.

Fallon Sherrock, de sensatie van het WK darts. Ⓒ PDC

Sherrock, moeder van een zoontje van vijf, is blij met alle aandacht en invitaties die ze krijgt. „Ik ben zo trots dat ik heb kunnen laten zien dat wij vrouwen kunnen strijden met de beste mannen van de wereld. Ik had nooit kunnen bedenken dat ik op het WK zulke mooie overwinningen zou boeken. Ik vind het dan ook een eer om aan te treden tegen een aantal van de beste spelers ter wereld, zoals Michael, Raymond en Gerwyn. Ik hoop dat ik op de steun van het Nederlandse publiek kan rekenen en dat mijn optredens meisjes en vrouwen in Nederland zal inspireren om ook de darts op te pakken”, aldus de Britse sensatie. „Dit alles geeft aan dat, wanneer ikzelf en andere vrouwen laten zien wat we kunnen en wedstrijden winnen, we dan worden beloond met meer kansen zoals deze.”

