Limburgers stijgen naar veertiende plaats Fortuna Sittard boekt tegen SC Cambuur tweede Eredivisie-zege

George Cox maakte het winnende doelpunt. Ⓒ ProShots

Fortuna Sittard heeft in een moeizame wedstrijd tegen SC Cambuur zijn tweede overwinning in de Eredivisie geboekt. In Sittard won de ploeg van Sjors Ultee met 1-0 dankzij een treffer van George Cox. Daardoor stijgt Fortuna met 8 punten naar de veertiende plaats in de Eredivisie. Cambuur blijft met 12 punten negende.