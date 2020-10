Video: Kelderman en Hindley klungelen met jasje op Stelvio

Hindley reed samen met Hart en Dennis voorop op de mythische Stelvio, waar de temperaturen tegen het vriespunt zaten. Tussen muren van sneeuw baanden ze zich een weg naar de top.

Hindley probeerde op een eindje van de top al zijn jasje aan te trekken, maar de Australiër slaagde daar maar niet in. Het was zelfs zo erg dat hij bijna ten val kwam terwijl hij achter zijn rug de tweede mouw van het jasje aan het zoeken was.

In de afdaling had Hindley dan toch zijn jasje aan, maar...de rits kreeg hij niet tijdig dicht. En dus dook hij in de koud naar beneden met een wapperend jasje.

In de achtergrond prutste zijn geloste ploegmaat Wilco Kelderman ook minutenlang met zijn jasje. Ook de Nederlander begon de afdaling zonder een dichtgeritst jasje. Later gooide hij hem maar helemaal weg.