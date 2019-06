Uitdaging voor Verstappen in Frankrijk

„Deze Grand Prix is nog steeds erg nieuw in de Formule 1, wat natuurlijk de nodige uitdaging voor de teams met zich meebrengt”, vervolgt Verstappen. „Ik had hier voor 2018 ook nog nooit gereden.” Verstappen zette vorig jaar met een tweede plaats achter de latere wereldkampioen Lewis Hamilton in Frankrijk een mooi resultaat neer. „We hadden een uitstekende strategie en behaalden een erg goed resultaat voor het team.”

Bij de laatste race in Canada, waar hij als negende moest starten, eindigde Verstappen als vijfde. „We hebben daar het maximale eruit gehaald en werken hard om op alle vlakken iets te verbeteren.” Dat laatste gebeurt ook daadwerkelijk. Verstappen krijgt net als teamgenoot Pierre Gasly een nieuwe motor van Honda. De Japanse leverancier komt voor de tweede keer dit seizoen met een verbeterde krachtbron, die Red Bull meer power moet geven. Dat gebeurde eerder voor race vier in Baku, en nu dus bij Grand Prix nummer acht op Paul Ricard. „Ik voel me op mijn gemak in de auto, dus hoop dat we komend weekeinde weer dichter bij de voorhoede zitten.”

Teams mogen overigens slechts twee keer per jaar sanctievrij hun motor vervangen. Dat betekent dat Verstappen en consorten na het weekeinde in Frankrijk bij elke (complete) vervanging een gridstraf aan hun broek krijgen. Naast de motorupgrade komt ook Red Bull zelf met een aantal updates aan de auto.

Max Verstappen in zijn Red Bull-bolide. Ⓒ AFP

