Live: Ajax met Alvarez en Lang tegen Valencia

De Amsterdammers hebben aan een gelijkspel genoeg, de Spanjaarden moeten winnen. Volg het duel via Telesport op de voet.

Volg het Champions League-duel tussen Ajax en Valencia via onze livetweets of volg de kraker in de Johan Cruijff ArenA via onze live widget:

Dirigeert trainer Ten Hag Ajax naar de achtste finales? Ⓒ Hollandse Hoogte

Quincy Promes

Ajax mist de geblesseerden Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad in het afsluitende groepsduel.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico; Alvarez, Van de Beek, Martinez; Ziyech, Tadic en Lang.

Valencia

Valencia, de laatste weken aardig opgeleefd, kan geen beroep doen op doelman Jasper Cillessen, verdediger Ezequiel Garay, middenvelder Geoffrey Kondogbia en aanvaller Denis Tsjerisjev.

Opstelling Valencia: Domenech; Wass, Gabriel, Diakhaby, Gayà; Ferrán Torres, Parejo, Coquelin, Soler; Rodrigo en Gameiro.

Lille OSC

Ajax kan zelfs bij een nederlaag tegen Valencia nog de achtste finales bereiken. Maar dan mag Chelsea niet voor eigen publiek van Lille OSC winnen. Als Ajax achter Valencia en Chelsea als derde in de poule eindigt, dan speelt het na de winterstop in de Europa League.

Premie voor Ajax

Ajax ontvangt een premie van 9,5 miljoen euro als de club de achtste finales bereikt. De inkomsten uit de Champions League van dit seizoen naderen dan de 70 miljoen euro.