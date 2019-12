Statistieken: Frustrerende avond voor Ajax

Ajax eindigde met 10 punten als derde in de poule, achter Valencia en Chelsea die beide 11 punten verzamelden. De koploper van de eredivisie vervolgt het Europese seizoen in het voorjaar in de Europa League.

Bekijk hier de statistieken van het duel tussen Valencia en Ajax.

Ajax was het meest in de aanval in de Johan Cruijff ArenA, maar kwam maar tot weinig uitgespeelde kansen. Donny van Beek kreeg vlak voor rust een goede mogelijkheid. Verdediger José Gayà werkte zijn inzet uit het doel.

Dirigeert trainer Ten Hag Ajax naar de achtste finales? Ⓒ Hollandse Hoogte

Hakim Ziyech had in de 66e minuut ook moeten scoren, maar schoot naast. Ook met de ingevallen Klaas-Jan Huntelaar en Siem de Jong kwam Ajax niet meer tot de benodigde gelijkmaker.

Valencia eindigde met tien man. Gabriel kreeg in blessuretijd een rode kaart na een opstootje met Dusan Tadic.

Lees hieronder het live verslag:

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico; Alvarez, Van de Beek, Martinez; Ziyech, Tadic en Lang.