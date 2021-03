President Joe Biden doet belofte aan voetbalster Megan Rapinoe

De 35-jarige Rapinoe, in 2019 uitgeroepen tot beste voetbalster ter wereld, pleit met de Amerikaanse vrouwenploeg al geruime tijd voor dezelfde inkomsten als de mannenploeg. De voetbalsters zijn daarover in een juridische strijd verwikkeld met de nationale bond.

„Ik ben naar beneden gehaald, niet gerespecteerd en weggestuurd omdat ik een vrouw ben”, begon Rapinoe in het Witte Huis. „En mij is verteld dat ik niet meer verdien dan weinig omdat ik een vrouw ben. Voor iedere trofee die we winnen, en dat zijn er veel, voor iedere zege, voor iedere wedstrijd, krijgen wij minder.”

Joe Biden kijkt om naar Megan Rapinoe (midden) en Margaret Purce (links). Ⓒ EPA

Rapinoe, die in 2015 en 2019 met ’Team USA’ wereldkampioen werd, is een uitgesproken activiste die zich naast de strijd voor gelijke betalingen ook volop inzet voor de lhbti-beweging.

President Biden beloofde zich met zijn regering hard te maken voor gelijke betalingen voor mannen en vrouwen. „Het gaat om gerechtigheid, om eerlijkheid, om het volgen van onze waarden”, zei Biden, die de Amerikaanse voetbalbond vorig jaar tijdens zijn verkiezingscampagne al opriep om de vrouwelijke internationals evenveel te gaan betalen als de mannen.

Zijn vrouw Jill kwam op Equal Pay Day ook aan het woord. „Hetzelfde werk doen, betekent hetzelfde betaald krijgen, ongeacht wie dat werk doet”, aldus de first lady.