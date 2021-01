Ron Jans sluit tweede stunt van FC Twente tegen Ajax in zes weken tijd niet uit

Ron Jans Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - FC Twente is tot nu toe de enige Eredivisieclub die Ajax dit seizoen in de eigen Johan Cruijff ArenA wist te verslaan. Iets meer dan een maand na de 1-2 uitzege ontvangen de tukkers de koploper van de Eredivisie in Enschede. Is een nieuwe stunt mogelijk? Zeven vragen aan trainer Ron Jans.