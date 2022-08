Ajax klopt weer aan bij Ziyech

De aanvaller, die als basisspeler van Chelsea zojuist had verloren bij Southampton (2-1), zei echter datgene dat hij eerder al had aangegeven: dat een verhuur voor Chelsea en hem niet bespreekbaar is. Desondanks belde Ajax hem op woensdag nog een keer. De constructie blijft de bottleneck en alleen als Chelsea en Ziyech van mening veranderen kan een deal worden gesloten. Voorlopig is het echter ’nee’. De kans dat Ajax Ziyech (voor minimaal 25 miljoen euro) koopt, lijkt eveneens klein.

Zoals gemeld is er overigens een opening voor de transfer van Ocampos. Sevilla, dat wegens de Spaanse financiële regelgeving een speler moet verkopen om Adnan Januzaj te kunnen inschrijven, heeft Ocampos nu voor 15 miljoen euro bij Ajax aangeboden. Of de rvc daarmee wel akkoord gaat, is onbekend.

