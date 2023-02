Na Ten Hag en United lopen ook Guardiola en City in op morsende koploper Arsenal

Met de zege klom United tijdelijk naar de tweede plaats op de ranglijst, 5 punten achter koploper Arsenal en 1 punt boven Manchester City, dat later op de dag echter weer over de stadgenoot heen wipte. De beide concurrenten hebben bovendien minder gespeeld. Leeds staat op de zeventiende plaats, 1 punt boven de degradatiestreep.

Net als afgelopen woensdag startte United matig en had het geluk dat Leeds niet opnieuw binnen de kortste keren profiteerde. De Nederlandse aanvaller Crysencio Summerville dook in de 4e minuut op voor jubilaris David De Gea, die zijn vierhonderdste competitiewedstrijd voor United keepte, maar zijn inzet vloog over.

Goals in de slotfase

Terwijl beide ploegen zich vervolgens schuldig maakten aan heel wat overtredingen, bleven kansen lange tijd uit. United, met Tyrell Malacia en Wout Weghorst in de basis, kwam niet verder dan twee schietkansen via Bruno Fernandes en Summerville werd nog een keer afgestopt door De Gea. Na een fout van oud-Ajacied Maximilian Wöber faalde Fernandes vlak voor rust oog in oog met Leeds-keeper Illan Meslier.

Leeds kreeg ook in de openingsfase van de tweede helft een aantal goede kansen, terwijl Diogo Dalot namens de bezoekers de lat raakte. In de laatste 10 minuten maakte United alsnog het verschil. Op aangeven van Luke Shaw kopte Marcus Rashford de 1-0 binnen, waarna Alejandro Garnacho scoorde na een steekbal van Weghorst.

Manchester City

Manchester City bracht de achterstand op Arsenal terug tot 3 punten. De Engelse kampioen versloeg Aston Villa met 3-1 en profiteerde zo van het puntenverlies van de koploper een dag eerder tegen Brentford (1-1).

Vorige week verloor Arsenal met 1-0 bij Everton, maar toen ging City ook onderuit bij Tottenham Hotspur. Komende woensdag nemen Arsenal en Manchester City het tegen elkaar op in Londen, met als inzet de koppositie.

De ploeg van trainer Pep Guardiola kwam voor eigen publiek tegen Aston Villa al in de 4e minuut op voorsprong via Rodri. De Spaanse middenvelder kopte raak uit een hoekschop van Riyad Mahrez. In de slotfase van de eerste helft liep Manchester City weg door doelpunten van Ilkay Gündogan (op aangeven van Erling Haaland) en Mahrez (strafschop).

De Noorse topscorer Haaland bleef na rust achter in de kleedkamer. De nummer 9 van City had mogelijk last van een botsing met doelman Emiliano Martínez. Na ruim een uur spelen deed Aston Villa wat terug via Ollie Watkins.

Afgelopen week werd Manchester City door de organisatie van de Premier League aangeklaagd voor het overtreden van de financiële regels. In totaal gaat het om vier verschillende aanklachten, voor meer dan honderd overtredingen die hebben plaatsgevonden tussen 2009 en 2018. Een commissie gaat zich hierover buigen, na een onderzoek van maar liefst vier jaar door de Premier League. Als City schuldig wordt bevonden, kan de club in het uiterste geval uit de Engelse competitie worden gezet. Ook een puntenstraf is mogelijk.

Fout bij Arsenal

De Engelse scheidsrechterscommissie heeft toegegeven dat de VAR een „menselijke fout” heeft gemaakt bij de wedstrijd tussen koploper Arsenal en Brentford van zaterdag (1-1). De gelijkmaker van Brentford had afgekeurd moeten worden vanwege een overtreding in de aanloop naar de treffer.

Ook bij het 1-1 gelijkspel tussen Crystal Palace en Brighton & Hove Albion werd een fout gemaakt, oordeelde de Professional Game Match Officials Limited (PGMOL). Een treffer van Brighton werd onterecht afgekeurd wegens buitenspel, nadat de VAR de lijnen verkeerd had getrokken.

„PGMOL kan bevestigen dat scheidsrechtersbaas Howard Webb contact heeft opgenomen met zowel Arsenal als Brighton & Hove Albion om de significante fouten in het VAR-proces in hun respectievelijke Premier League-wedstrijden op zaterdag te erkennen en uit te leggen”, aldus een verklaring een dag na de duels.

„Beide incidenten, die te wijten waren aan een menselijke fout en verband hielden met de analyse van buitenspelsituaties, worden grondig beoordeeld door PGMOL.”

Vanwege het gelijkspel liep Arsenal slechts 1 punt uit op naaste belager Manchester City. De Londense koploper heeft 51 punten, City volgt op 6 punten achterstand.