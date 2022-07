’Japanse triatlete Miyazaki overleden na aanrijding met auto in Parijs’

Tsudoi Miyazaki Ⓒ Instagrama

Een Japanse triatlete die zich in Frankrijk aan het voorbereiden was op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, is woensdag overleden na een val in Saint-Cyr-en-Val. Dat meldde donderdag Emmanuelle Bochenek-Puren, procureur van Orléans.