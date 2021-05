Ontslag bij De Graafschap komt hard aan bij Mike Snoei: ’Ik zag mezelf al feestvieren’

Mike Snoei Ⓒ ANP/HH

De sportieve rampweek heeft De Graafschap-trainer Mike Snoei zijn baan gekost. Na twee jaar vrijwel onafgebroken in de toptwee te hebben vertoefd verzuimden de Superboeren in de laatste twee competitiewedstrijden de promotie binnen te slepen en struikelden ze na die enorme deceptie ook direct in de eerste ronde van de play-offs tegen Roda JC. Hoewel Snoei een karrenvracht punten had binnengesleept, besloot De Graafschap woensdag toch het in februari nog verlengde contract van de trainer te ontbinden.