Primera Division: Sociedad verrassend onderuit

De ploeg uit San Sebastian ging op eigen veld verrassend onderuit tegen Villarreal: 1-2. Een hoofdrol in het duel was voor de VAR die bij beide doelpunten van de gasten betrokken was.

Aanvankelijk leek er niets aan de hand voor de dit seizoen sterk presterende thuisploeg. Sterspeler Martin Ødegaard stuurde op rechts Portu weg. Diens voorzet werd door Willian José simpel binnengetikt. In de tweede helft kantelde het duel volledig. Eerst schoot Manu Trigueros raak vanaf de strafschopstip. Igor Zubeldia had Samuel Chukwueze onderuitgehaald. Het duurde enige tijd voordat de VAR eruit was dat de Nigeriaan, toen hij werd aangespeeld, net niet in buitenspelpositie liep.

Een kwartier voor tijd besliste Santi Cazorla het duel. Op het moment dat Mario Gaspar voorzette stonden drie van zijn ploeggenoten buitenspel. Scheidsrechter José Sánchez floot, maar de VAR had gezien dat Cazorla net voor de laatste verdediger had gestaan en keurde de treffer alsnog goed.