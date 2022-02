Kai Verbij geeft uniek inkijkje: hoe rijd je een 1000 meter? ’Ik ben vaak doodongelukkig’

Premium Het beste van De Telegraaf

Kai Verbij verkent de olympische schaatsbaan. Ⓒ René Bouwman

PEKING - De Nederlandse langebaanschaatsers behoren op de olympische 1000 meter in Peking tot de favorieten voor goud. Vandaag rijden eerst de vrouwen, met Jutta Leerdam, Ireen Wüst en Antoinette de Jong. Vrijdag is het de beurt aan de mannen, met Kai Verbij, Thomas Krol en Hein Otterspeer. Wat is de beste manier om deze spectaculaire afstand te benaderen en te rijden? Regerend wereldkampioen Verbij geeft een kijkje in zijn hoofd en legt alles tot in detail uit.