Cavendish pakt ritzege in UAE Tour, Kooij vierde

Voor Cavendish was het zijn tweede overwinning van dit seizoen. De sprinter van de Belgische ploeg Quick-Step - Alpha Vinyl won eerder deze maand al een rit in de Ronde van Oman. De 20-jarige Nederlander Olav Kooij van Jumbo-Visma werd vierde, nog achter de Duitser Pascal Ackermann.

De etappe ging over 175 kilometer. Drie renners van de ploeg Gazprom-RusVelo reden in de woestijn een tijdje voorop, maar zij werden op zo’n 35 kilometer van de finish al ingerekend door het peloton. Zoals verwacht draaide de rit uit op een massasprint.

’Cav’ roemt teammaten

Cavendish roemde zijn ploeggenoten. „Twee derde van het team hier bestaat uit jongens die eerstejaars prof zijn. Ze rijden hun eerste of tweede grote koers tussen de professionals”, vertelde de sprinter, die vorig seizoen na mindere jaren een sterke comeback beleefde met onder meer vier ritzeges in de Tour de France. „Ik werd perfect afgezet in de sprint. Er was sprake van tegenwind, maar ze brachten me zo goed naar voren dat ik vanaf zo’n 300 meter al mijn sprint kon inzetten. Normaal is dat met wind tegen een beetje te vroeg.”

Cavendish zag Philipsen in zijn ooghoeken nog wel komen, maar hield de Belg van een tweede ritzege. „Hij kwam snel, Jasper is de man in vorm. Ik ben blij dat ik hem voor kon blijven.”

Dinsdag staat een individuele tijdrit over 9 kilometer door Ajman op het programma.