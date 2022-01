Amerikaanse middenvelder Cole Bassett op weg naar Feyenoord

„Het is een jongen die vanuit onze scouting in beeld is gekomen. Cole is een jonge speler, die past binnen het beleid dat we bij Feyenoord hebben ingezet: waarin we talentvolle jongens aan ons willen binden, die we verder kunnen ontwikkelen. Hij is recent Amerikaans international geworden jongstleden en heeft een aantal fysieke kenmerken, waarvan wij denken dat ze bij ons passen.”

Bassett, die geldt als een dynamische speler met een groot loopvermogen, kwam tot dusver één keer uit voor de Amerikaanse nationale ploeg. Vorig jaar december maakte hij tegen Bosnië-Herzegovina zijn debuut en was hij meteen goed voor het winnende doelpunt: 1-0.

Hoewel Bassett in juli pas 21 wordt, kwam hij intussen al 72 keer in actie voor Colorado Rapids in de Major League Soccer. In totaal maakte hij dertien doelpunten voor de club uit zijn geboortestaat.

Afgelopen zomer toonde Benfica, de opponent van Ajax in de achtste finale van de Champions League, nog interesse in Bassett.