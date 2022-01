Feyenoord strikt grote talenten uit Verenigde Staten en Zweden

Bassett wordt voor anderhalf jaar gehuurd van Colorado Rapids met een optie tot koop. Voor Walemark moeten enkele miljoenen worden betaald. Zweedse media hebben het over zo’n drie miljoen euro plus bonussen. Eerder ging zijn club BK Häcken niet akkoord met een bod van 2,5 miljoen euro.

Over Walemark deed Feyenoord-trainer Arne Slot nog geen mededelingen, wel kondigde hij aan dat er na Bassett meer versterkingen komen. De overgang van Bassett wordt na het weekend definitief afgerond, waarna de eenmalig Amerikaans international aansluit.

Patrik Walemark in het shirt van Jong Zweden. Ⓒ HH/ANP

„Cole is een jonge speler, die past binnen het beleid dat we bij Feyenoord hebben ingezet: waarin we talentvolle jongens aan ons willen binden, die we verder kunnen ontwikkelen”, aldus Slot. ,,Hij is recent Amerikaans international geworden jongstleden en heeft een aantal fysieke kenmerken, waarvan wij denken dat ze bij ons passen.”

Vitesse

Bij Vitesse is aanwinst Adrian Grbic klaar om tegen Feyenoord direct zijn debuut te maken. Ondanks de transferperikelen wil Vitesse-trainer Thomas Letsch ook Bazoer gewoon opstellen in De Kuip. „Voor mij is belangrijk dat hij er honderd procent met zijn hoofd bij is. Die indruk heb ik zeker na het gesprek dat ik met hem heb gevoerd.”