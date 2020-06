Zidane slaat kritiek Piqué van zich af: ’Scheidsrechters niet in ons voordeel’

De eerste twee wedstrijden na de coronapauze wist Real Madrid winnend af te sluiten. In eigen huis werden Eibar (3-1) en Valencia (3-0) verslagen. De Madrilenen kregen volgens Barcelona-verdediger Gerard Pique tijdens die duels hulp van de scheidsrechters. Zidane is het niet eens met de uitspraken van Pique. „Ieder persoon heeft recht op zijn mening. Ik kan ook gaan klagen, zoals ieder mens doet. Als coach weet ik dat het geen nut heeft om over één negatief ding te blijven praten. Ik sta positief in het leven, wat er ook gebeurt. En ik kan je vertellen, de scheidsrechters fluiten niet alleen in ons voordeel”, luidt de reactie van Zidane tegenover Spaanse media.

Als Real Madrid wint bij Real Sociedad, dan mag het zich de koploper van La Liga noemen. Qua puntenaantal staan de ploegen dan gelijk, maar in Spanje is onderling resultaat dan de doorslaggevende factor en die is ten opzichte van Barcelona in het voordeel van Los Blancos.

Een belangrijke wedstrijd voor de formatie van Zidane, die tegen Sociedad ook Real-huurling Martin Ødegaard treft. „Hij doet het geweldig. Hij is nog altijd onze speler, maar hij speelt bij Sociedad”, weet Zidane, die niks loslaat over de toekomstplannen van Real Madrid met Ødegaard.

Zidane hoopt dat zijn spits Karim Benzema ook weer op schot is tegen Sociedad. „Maar hij doet veel meer dan alleen scoren”, zegt Zidane over zijn Franse landgenoot. „Een nummer 9 die zich alleen bezighoudt met doelpunten maken, daar geef ik niet om. Ik wil iemand hebben die zich met het hele spel bemoeit en dat doet hij.”

Real Madrid en Real Sociedad trappen zondagavond hij 30e speelronde om 22.00 uur af. Na het duel zijn er nog acht wedstrijden te gaan in de Spaanse topcompetitie.

