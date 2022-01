Premium Het beste van De Telegraaf

Oranje-aanvaller overtuigt Antonio Conte met heldenrol ’Stevie Wonder’ Bergwijn opent ogen: Tottenham Hotspur-trainer wil Ajax-target behouden

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Steven Bergwijn juicht na zijn gelijkmaker. Even later maakt hij ook het winnende doelpunt. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Zo snel kan het soms gaan in het topvoetbal. De supporters van Tottenham Hotspur, zijn teamgenoten én manager Antonio Conte omarmen Steven Bergwijn na zijn weergaloze invalbeurt tegen Leicester City. Ondanks de vele interesse – Ajax is het meest concreet – ligt een vertrek op dit moment niet meer in de lijn der verwachting.