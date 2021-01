Ajax en Schalke 04 akkoord over transfer Klaas-Jan Huntelaar

Schalke, de club waar Huntelaar tussen 2010 en 2017 uiterst succesvol was, verkeert in nood in de Duitse Bundesliga en klopte aan bij Huntelaar of hij er wat voor voelde om de club de komende maanden uit de problemen te schieten. Die Königsblauen staan momenteel op doelsaldo laatste op het hoogste Duitse niveau. De achterstand op het ’veilige’ Arminia Bielefeld is al zeven punten. Zondag verloor de ploeg met 3-1 bij Eintracht Frankfurt.

Heldenrol

Huntelaar liet afgelopen donderdag na de door Ajax gewonnen wedstrijd bij FC Twente (1-3) al weten dat hij het ontzettend moeilijk vond om te kiezen tussen Ajax en Schalke. In dat duel in Enschede eiste hij een heldenrol op door als invaller kort voor tijd de 1-2 én de 1-3 te maken. In de gewonnen Klassieker (1-0) van afgelopen zondag zat hij vanwege kuitproblemen niet bij de selectie.

Klaas-Jan Huntelaar nam in 2017 afscheid van Schalke na zeven seizoenen. Nu keert hij terug in Gelsenkirchen. Ⓒ BSR Agency

De eerstvolgende wedstrijd van Schalke is woensdag thuis tegen FC Köln. Vier dagen later komt landskampioen en koploper Bayern München op bezoek. De nieuwe trainer Christian Gross, die eind december werd aangesteld, wilde Huntelaar er graag bij hebben.

Met Schalke won Huntelaar in zijn eerste seizoen zowel de Duitse beker als de Duitse Super Cup. In zijn tweede seizoen kroonde hij zich tot topscorer van de Bundesliga. Na zeven seizoenen keerde hij in de zomer van 2017 terug bij Ajax, waar hij eerder tussen 2006 en 2008 al tweeënhalf seizoen actief was. Met de Amsterdammers werd hij in 2019 landskampioen, won hij de KNVB-beker én de Johan Cruijff Schaal. In het door de coronacrisis voortijdig afgebroken seizoen 2019/2020 stond Huntelaar met Ajax bovenaan, net als in de huidige jaargang van de Eredivisie, die precies halverwege is.

Opvolger bij Ajax?

Ajax oriënteerde zich de afgelopen week al op een opvolger van Huntelaar, omdat ook rekening werd gehouden met een vertrek van Brian Brobbey. De komst van een nieuwe spits is echter nog geen uitgemaakte zaak. De directie wil dat, maar de raad van commissarissen is nog niet overtuigd van de noodzaak. De rvc beslist of Ajax de kampioensrace om 40 miljoen euro mét of zonder vervanger van Huntelaar ingaat. Deze week worden de eerder vastgelopen gesprekken met Brobbey hervat.