Max Verstappen: ‘Dit was heel uitdagend’

,,Het was heel tricky en moeilijk om de auto op de baan te houden”, stelde Verstappen na zijn negende pole position. ,,Ik vind dit een geweldig circuit, maar onder deze omstandigheden is het heel uitdagend. De intermediate-banden waren een stuk sneller dan de full wets, maar kunnen minder staand water verdragen. Daardoor wordt het moeilijker. Ik ben al met al heel blij met deze kwalificatie, direct na de zomerstop.”

George Russell (Williams) zorgde voor een sensatie met de tweede tijd in de kwalificatie. Alleen Verstappen dook net voor het einde nog ruim drie tienden onder de tijd van de jonge Brit. ,,Ik had niets te verliezen”, aldus Russell, die door zijn prestatie weer een open sollicatie deed naar een stoeltje bij Mercedes. ,,We gingen er gewoon voor en gaven alles. Hopelijk kan ik morgen opnieuw punten scoren.”

Lewis Hamilton start zondag als derde, met Daniel Ricciardo naast hem. ,,Het was een heel moeilijke dag, voor iedereen”, zei de zevenvoudig wereldkampioen. ,,Felicitaties aan Max en George, fantastisch gedaan. Mijn eerste ronde in de laatste sessie was erg goed, maar bij de tweede was ik meer aan het worstelen. Ook morgen zal het weer tricky worden.”