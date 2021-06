Oranje-opponent Noord-Macedonië speelt gelijk

Het duel in Skopje eindigde in 1-1. Namens de thuisploeg opende Eljif Elmas in de 55e minuut de score. De Sloveense gelijkmaker viel diep in de extra tijd en kwam op naam van Domen Crnigoj.

Oranje opent het EK op 13 juni met een thuiswedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA. Daarna volgen groepsduels met Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni).