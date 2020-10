Tophockeyster Lidewij Welten in de bres voor niet voetballende topsporters

’Er wordt op pijnlijke wijze met twee maten gemeten’ Ⓒ Instagram Lidewij Welten

AMSTERDAM - Met een emotionele hartenkreet sprak tophockeyster Lidewij Welten zich op haar eigen Instagramaccount uit over de laatste coronamaatregelen van het kabinet. Daarin werd onder andere besloten dat teamsporten de komende vier weken niet is toegestaan, behalve in het profvoetbal. „Dit is gewoon meten met twee maten.”