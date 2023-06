Schoonspringsters Jansen en Van Duijn missen podium

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Schoonspringsters Jansen en Van Duijn net naast podium

20.18 uur: Inge Jansen en Celine van Duijn hebben op de Europese Spelen in Krakau net naast een medaille gegrepen. Het Nederlandse duo werd vierde op de 3 meter-plank synchroon.

Jansen en Van Duijn moesten Groot-Brittannië, Duitsland en Italië voor zich dulden. Italië werd derde met 273,69 punten. Nederland pakte 272,10 punten. Een score van 279,90 volstond voor goud voor het Britse duo. De 29-jarige Jansen en de één jaar oudere Van Duijn vormen pas sinds kort een koppel.

De Jong bereikt tweede ronde kwalificaties op Wimbledon

Jesper de Jong Ⓒ ANP/HH

19.37 uur: Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de kwalificaties van Wimbledon bereikt. De 23-jarige Nederlander won in twee sets van de Taiwanees Hsu Yu-hsiou: 6-3 6-2. Vorig jaar strandde De Jong nog in de eerste kwalificatieronde van het Britse grandslamtoernooi.

Ook Gijs Brouwer wist zijn eerste kwalificatiewedstrijd te winnen. Hij kende weinig problemen tegen de Britse wildcardspeler Luca Pow. In slechts 48 minuten werd het 6-3 6-1. Voor Brouwer was het zijn eerste zege sinds begin april. Toen haalde hij de halve eindstrijd op het ATP-toernooi van Houston.

Jelle Sels moest zijn meerdere erkennen in de Braziliaan Thiago Seyboth Wild. Het werd 6-4 6-4. De Zuid-Amerikaan, de mondiale nummer 130, baarde op Roland Garros opzien door in de openingsronde de Rus Daniil Medvedev uit te schakelen.

Het hoofdtoernooi van Wimbledon begint volgende week maandag. De Jong en Brouwer moeten nog twee wedstrijden winnen om zich te verzekeren van deelname. De vrouwen beginnen dinsdag aan de voorronden.

Vier Nederlandse tennissters in kwalificaties Wimbledon

17.13 uur: Vier Nederlandse tennissters proberen deze week het hoofdtoernooi van Wimbledon te bereiken. Arantxa Rus is als tweede geplaatst in het kwalificatietoernooi. Zij neemt het in de eerste ronde op tegen de Oekraïense Darija Snihoer.

Ook Arianne Hartono, Bibiane Schoofs en Lesley Pattinama-Kerkhove doen mee aan de voorrondes. Hartono neemt het op tegen de Belgische Yanina Wickmayer, Schoofs tegen de Chinese Yuan Yue en Pattinama-Kerkhove tegen de Amerikaanse Kayla Day. Pattinama-Kerkhove haalde vorig jaar de tweede ronde van het hoofdtoernooi.

Drie zeges volstaan voor een plek in het hoofdschema. De voorrondes worden gespeeld op Roehampton om het gras van Wimbledon te sparen voor de wedstrijden in het hoofdtoernooi. Het hoofdtoernooi van Wimbledon begint volgende week maandag.

Voormalige Schotse voetbalbondscoach Brown overleden

15.46 uur: De voormalige Schotse voetbalbondscoach Craig Brown is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn ex-club Aberdeen maandag bekend.

Brown was van 1993 tot 2001 bondscoach van Schotland, waarmee hij 71 interlands speelde. Een van de hoogtepunten was kwalificatie voor het wereldkampioenschap van 1998 in Frankrijk. Sindsdien wist Schotland zich niet meer voor een WK te plaatsen.

Brown plaatste zich met de Schotten ook voor het EK van 1996 in Engeland. In de groepsfase was Nederland een van de tegenstanders. Dat duel eindigde in 0-0.

Na het bondscoachschap was Brown, voormalig speler van Dundee en Falkirk, nog trainer van Preston North End, Motherwell en Aberdeen.

Voormalig Iers international Keane trainer Maccabi Tel Aviv

14.23 uur: Robbie Keane is de nieuwe hoofdtrainer van Maccabi Tel Aviv. De 42-jarige Ier komt over van Leeds United, waar hij assistent was van Sam Allardyce.

Voor Keane, met 146 wedstrijden recordinternational van Ierland, is het zijn eerste baan als hoofdcoach. Hij speelde in Engeland voor Wolverhampton Wanderers, Coventry City, Tottenham Hotspur, Leeds United, Liverpool, West Ham United en Aston Villa. Hij droeg ook het shirt van Internazionale, Celtic en LA Galaxy.

23-voudig Israëlisch kampioen Maccabi Tel Aviv eindigde afgelopen seizoen als derde in de Israëlische competitie.

Feyenoord stalt trainer Bosschaart en talenten bij FC Dordrecht

10.07 uur: Feyenoord leent Pascal Bosschaart komend seizoen uit aan FC Dordrecht. De oud-verdediger gaat daar als assistent-trainer bij het eerste elftal aan de slag. Feyenoord verhuurt daarnaast een aantal talenten, onder wie Guus Baars en Antef Tsoungui, aan Dordrecht.

De afspraken maken deel uit van de hernieuwde samenwerking tussen Feyenoord en Dordrecht. „De Keuken Kampioen Divisie is een goed podium voor talentontwikkeling, dat is de afgelopen seizoenen wel gebleken”, zegt Dennis te Kloese, algemeen directeur van Feyenoord. „Ons ideaal blijft om in de toekomst met Jong Feyenoord in de eerste divisie actief te worden, maar met FC Dordrecht hebben we daar direct een enthousiaste en energieke partner waar we een prima tussenstap voor talenten kunnen creëren. Met Bosschaart hebben we bij uitstek iemand met Feyenoord-DNA ter plaatse die dat proces kan ondersteunen.”

Bosschaart werkte tot afgelopen seizoen als assistent bij SC Cambuur. Eind maart maakte hij bekend na vier jaar te vertrekken. Feyenoord haalde hem daarop naar De Kuip. „Door Feyenoord ben ik nu gedetacheerd, dat is mooi. Ik hoop een hoop kennis en enthousiasme toe te voegen. Met Cambuur hebben we laten zien dat we op een hoog niveau kunnen voetballen. Ik hoop die expertise mee te nemen om de jongens hier beter te maken”, aldus Bosschaart, die hoopt dat FC Dordrecht het beter gaat doen dan de voorgaande seizoenen. „Uiteindelijk willen we niet weer als zeventiende, achttiende of negentiende eindigen, maar een heel stuk hoger. Ik verwacht dat wij in staat zijn om minimaal in het linkerrijtje te gaan spelen.”

Zilver voor waterpolosters in World Cup

8.59 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben zilver overgehouden aan de World Cup. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis verloor in het Amerikaanse Long Beach de finale van de Super Final van de Verenigde Staten. Het gastland, regerend wereld- en olympisch kampioen, won met 12-11. De periodestanden waren 5-2, 2-1, 3-4 en 2-4.

De Amerikaanse ploeg leidde halverwege met 7-3. Oranje speelde een sterk tweede deel, maar kwam net tekort voor een surprise. In de laatste 2 minuten trok Maartje Keuning de stand nog gelijk (11-11), maar 20 seconden later wierp Amerika de winnende treffer binnen. Er was nog hoop op een strafworp in de slotseconden, maar die werd niet gegeven.

Keuning en Simone van de Kraats waren de topscorers bij Nederland met ieder drie doelpunten. Lieke Rogge scoorde twee keer.

„Wij waren niet zo goed in het begin van de wedstrijd”, reageerde bondscoach Doudesis. „Daarna hebben alle meiden karakter getoond en stapje voor stapje kwamen we terug in de wedstrijd. Absoluut respect.”

De bondscoach sprak met trots over het team. „Het is een historisch moment voor het Nederlandse waterpolo. Het is de eerste World Cup-medaille sinds 1999. Het proces loopt goed. Wij gaan de komende tien dagen de puntjes op de i zetten richting het wereldkampioenschap.”

De waterpolosters spelen op 4 en 5 juli de laatste twee oefenwedstrijden in Zeist tegen Canada. Daarna reist de ploeg af naar het WK in Japan (Fukuoka).

Reuzensprong Luiten op wereldranglijst door tweede plaats in München

Joost Luiten Ⓒ ANP/HH

8.31 uur: Joost Luiten is op de weg terug naar de top 100 van de wereldranglijst. De Bleiswijker steeg dankzij zijn tweede plaats in BMW International Open in München 73 plaatsen en staat nu 159e. Hij kwam van de 232e plek. Begin dit jaar stond Luiten zelfs 437e.

Luiten greep zondag naast zijn zevende toernooizege. Hij begon in München de vierde en laatste ronde met drie slagen voorsprong, maar verspeelde die marge op de laatste holes en zag de Zuid-Afrikaan Thriston Lawrence de winst voor zijn neus wegkapen.

„Golf kan soms heel wreed en pijnlijk zijn”, reageerde de zwaar teleurgestelde Luiten op Twitter. „Het zal even duren voordat ik hierover heen ben, maar ik geef niet op.”

Luiten stond ooit 28e op de wereldranglijst. Vorig jaar kende hij een matig seizoen, waarin hij zelfs even een pauze nam wegens gebrek aan motivatie. Dit jaar keert de oude vorm geleidelijk terug. De tweevoudig winnaar van het KLM Open eindigde eerder als derde bij de Thailand Classic, het India Open en het Zuid-Korea Open. In de jaarranking van de Europese Tour klom hij naar de tiende plaats, terwijl Luiten ook voorzichtig in beeld komt voor het Europese team van de Ryder Cup.

Mexicaanse Ajacieden beginnen Gold Cup met ruime zege

8.15 uur: Mexico is op overtuigende wijze begonnen aan de Gold Cup. Er werd met 4-0 gewonnen van Honduras en Ajacieden Jorge Sanchez en Edson Alvarez stonden in de basis.

Luis Romo maakte er twee voor Los Tricoleres. Orbelin Pineda en Luis Chavez waren verantwoordelijk voor de andere goals. Feyenoorder Santiago Gimenez viel na zestig minuten in, maar kon weinig bijdragen.