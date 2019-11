Video: Ferrari’s rijden elkaar van de baan af

Op zo’n vijf ronden voor het einde reden ploeggenoten Sebastian Vettel en Charles Leclerc elkaar letterlijk van de baan, waardoor beiden een DNF achter hun naam kregen.

Leclerc werd aan de rechterkant ingehaald door Vettel, die diens rechter voorband raakte. De Monegask belandde in de bandenstapel en ook Vettel kon uiteindelijk niet verder. Max Verstappen eiste op sublieme wijze de eindzege voor zich op.

„Je wilt natuurlijk niet dat dit gebeurt”, aldus Leclerc. „Het is jammer voor het team, want we gingen erg goed en het was een leuke race. Ik deed de deur dicht, hij koos de buitenkant waar weinig ruimte was. Ik liet het vrij, maar het was te krap en we raakten elkaar.”

Vettel zei: „Het was geen goede dag. We zijn niet gefinisht, dus er ging iets fout. We moeten er goed naar kijken, want we hadden goede posities in handen. Helaas liep het fout af.”