Basketballer Carmelo Antony in top10 NBA-topscorersklassement aller tijden

Basketbal: Anthony in top 10 topscorersklassement NBA

7.47 uur: Basketballer Carmelo Anthony is de top 10 binnengekomen van het topscorersklassement aller tijden van de Amerikaanse profcompetitie NBA. De 36-jarige forward van Portland Trail Blazers eindigde in de verloren uitwedstrijd tegen Atlanta Hawks (123-114) op 14 punten. Daarmee kwam zijn totaal in de NBA op 27.318 punten.

Anthony, bezig aan zijn achttiende seizoen in de NBA, verdreef Elvin Hayes van de tiende plek op de 'eeuwige' ranglijst. Hayes sloot na zestien jaar in de NBA zijn loopbaan af met 27.313 punten.

Anthony was in het seizoen 2012-2013 de topscorer van de NBA. Hij staat nu op een gemiddelde van circa 23 punten in 1186 NBA-duels. Anthony werd tien keer gekozen in het All Star-team van de NBA.