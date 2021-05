Noord-Korea weigert op te dagen bij WK-kwalificatieduels in Zuid-Korea

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Handbal: Zeges op Polen en Turkije helpen Oranje niet bij loting EK

10.28 uur: De Nederlandse handballers hebben niet geprofiteerd van hun sterke eindschot in de kwalificatiereeks voor het EK van 2022. Ondanks de zeges op Turkije (32-24) en Polen (32-30) en daarmee de tweede plaats in de eindstand van hun poule, zijn ze voor de loting voor de eindronde ingedeeld in pot 4. Daarin zitten de zwakste landen. Het betekent drie sterke tegenstanders op het EK in de groepsfase.

De loting voor de groepsfase is donderdag in Boedapest. Het EK wordt gehouden in januari 2022 in Hongarije en Slowakije. De 24 geplaatste landen worden verdeeld over zes poules met vier landen. In pot 1 zitten de toplanden: Europees kampioen Spanje, Kroatië, Noorwegen, Slovenië, Duitsland en Portugal. Nederland zit in pot 4 bij landen, die vrijwel allemaal als derde eindigden in hun kwalificatiepoule. De klassering op het vorige EK telde echter ook mee voor de potindeling. Het Nederlands team, dat in 2020 voor het eerst meedeed aan het EK, eindigde toen als zeventiende.

Algemee: Noord-Korea weigert duels in Zuid-Korea te spelen

9.35 uur: Noord-Korea laat de WK-kwalificatiewedstrijden komende maand in Zuid-Korea aan zich voorbijgaan. Het geïsoleerde land heeft zich schriftelijk afgemeld bij de Aziatische voetbalconfederatie (AFC). Het Noord-Koreaanse regime vindt het volgens de AFC in de huidige coronapandemie te gevaarlijk om de voetballers op reis te sturen. Om dezelfde reden zal Noord-Korea evenmin meedoen aan de Olympische Spelen komende zomer in Tokio.

Door de coronacrisis moesten veel WK-kwalificatieduels in Azië worden uitgesteld. De AFC besloot daarop, na overleg met de lidstaten, de resterende WK-kwalificatieduels uit de tweede ronde zoveel mogelijk centraal af te werken. Zuid-Korea kreeg de organisatie van groep H toegewezen, met Noord-Korea, Turkmenistan, Libanon en Sri Lanka.

Zuid- en Noord-Korea staan momenteel op 8 punten, achter koploper Turkmenistan (9 punten). Het eerste onderlinge WK-kwalificatieduel tussen beide buurlanden, die sinds de Koreaanse oorlog in de jaren 50 formeel nog steeds vijanden van elkaar zijn, eindigde in oktober 2019 in Pyongyang in 0-0.

De AFC heeft de Noord-Koreaanse autoriteiten gevraagd het besluit om komende maand weg te blijven uit Zuid-Korea te heroverwegen.

Basketbal: Anthony in top 10 topscorersklassement NBA

7.47 uur: Basketballer Carmelo Anthony is de top 10 binnengekomen van het topscorersklassement aller tijden van de Amerikaanse profcompetitie NBA. De 36-jarige forward van Portland Trail Blazers eindigde in de verloren uitwedstrijd tegen Atlanta Hawks (123-114) op 14 punten. Daarmee kwam zijn totaal in de NBA op 27.318 punten.

Anthony, bezig aan zijn achttiende seizoen in de NBA, verdreef Elvin Hayes van de tiende plek op de 'eeuwige' ranglijst. Hayes sloot na zestien jaar in de NBA zijn loopbaan af met 27.313 punten.

Anthony was in het seizoen 2012-2013 de topscorer van de NBA. Hij staat nu op een gemiddelde van circa 23 punten in 1186 NBA-duels. Anthony werd tien keer gekozen in het All Star-team van de NBA.