Paulo Fonseca stopt als trainer van Ajax-beul

Voetbal: Paulo Fonseca na dit seizoen weg bij AS Roma

12.45 uur: AS Roma en Paulo Fonseca nemen na dit seizoen afscheid van elkaar. Dat meldt de Italiaans club via haar officiële kanalen. De club van Rick Karsdorp en de momenteel aan RB Leipzig verhuurde Justin Kluivert kan dus op zoek naar een nieuwe trainer.

Algemeen directeur Tiago Pinto stelt dat de resultaten, met name in de Serie A, niet altijd naar behoren zijn geweest onder Fonseca, maar dat er sinds zijn aanstelling in 2019 op diverse vlakken toch de nodige progressie is geboekt. „Zo heeft hij geholpen met het verbeteren van diverse talentvolle spelers.”

Roma staat momenteel zevende in de competitie, waar het afgelopen seizoen nog vijfde werd. In de Europa League presteert de club een stuk beter. In de kwartfinale werd Ajax nog uitgeschakeld door de Italiaanse club. De halve finale lijkt overigens wel het eindstation te worden. Manchester United won vorige week de heenwedstrijd met 6-2. De return volgt donderdag.

Voetbal: Peter Jeltema wordt hoofd talentontwikkeling bij KNVB

12.39 uur: Peter Jeltema, hoofd opleiding bij FC Groningen, keert terug naar de KNVB. De 60-jarige Groninger treedt per 1 juli in dienst als hoofd talentontwikkeling. Hij is dan meer dan twintig jaar werkzaam geweest voor de Eredivisieclub.

In 2017 maakte Jeltema al eens een kort uitstapje naar de KNVB als beleidsmedewerker voetbalontwikkeling betaald voetbal. Een jaar later keerde hij terug bij FC Groningen in zijn oude functie van hoofd opleiding.

Jeltema was naar eigen zeggen verrast door het nieuwe aanbod vanuit Zeist. „Ik had niet direct verwacht dat ik in deze fase van mijn werkende leven deze kans nog zou krijgen en ik wil die uitdaging aangaan. Het is een hele mooie job, die naar ik verwacht mij op het lijf geschreven is, binnen een organisatie die ik al aardig ken en als zeer plezierig heb ervaren vanuit mijn vorige functie binnen de KNVB en mijn contacten met de bond vanuit FC Groningen. Het afscheid van de mensen met wie ik dagelijks zo lang heb gewerkt, zal me wel even zwaar vallen. Ik blijf FC Groningen vanzelfsprekend nauwgezet volgen. De club zit in mijn genen.”

Tennis: Finaletoernooi Billie Jean King Cup niet in Boedapest

11.56 uur: Boedapest is niet langer gastheer van het finaletoernooi om de Billie Jean King Cup, de opvolger van de Fed Cup. De Hongaarse hoofdstad heeft dat volgens persbureau Reuters meegedeeld aan de Internationale Tennisfederatie ITF.

In een brief aan de ITF heeft de organisatie aangegeven het toernooi vanwege de zorgen om het coronavirus niet op een veilige manier in Boedapest te kunnen houden. Het in 2019 afgesloten contract is opgezegd.

Een datum voor de finaleweek in 2021 was nog niet vastgesteld. De eerste eindronde van het nieuwe format in het landenkampioenschap bij de vrouwen stond aanvankelijk gepland voor april 2020, maar de uitbraak van de coronapandemie zorgde voor uitstel.

De volgende twaalf landen hadden zich geplaatst voor de finaleweek: Frankrijk, Rusland, Hongarije, Australië, Wit-Rusland, België, Verenigde Staten, Spanje, Slowakije, Tsjechië, Duitsland en Zwitserland.

Wielrennen: Buchmann tekent bij en mikt op podium in Tour

11.02 uur: De Duitse wielrenner Emanuel Buchmann heeft zijn contract bij Bora-hansgrohe verlengd tot en met 2024. De 28-jarige klimspecialist rijdt voor de Duitse formatie sinds 2015. Hij hoopt volgend jaar voor de eerste keer het podium te halen in het eindklassement van de Ronde van Frankrijk.

„Ik ben blij dat we ten minste tien jaar zullen samenwerken”, zegt Buchmann, die komende zaterdag in Turijn aan zijn eerste Ronde van Italië begint. „Ik voel mij heel comfortabel in deze ploeg en we hebben samen een groot doel, het podium van de Tour de France. Daar werken we nu naartoe.”

De Duitse wegkampioen van 2015 telt vier profzeges op zijn erelijst. Hij reed tot dusver zeven grote rondes waaronder vijf keer de Tour. De vierde plaats in 2019 in de Ronde van Frankrijk is zijn beste uitslag.

„Ik hoop dat komend jaar het etappeschema van de Tour wat beter bij zijn kwaliteiten past”, liet teammanager Ralph Denk weten. „Dan zullen we opnieuw gaan proberen om op het podium te eindigen. Zijn beste jaren moeten nog komen. Ik heb er vertrouwen in dat hij dat zal bewijzen met een sterk optreden in de Giro.”

Handbal: Zeges op Polen en Turkije helpen Oranje niet bij loting EK

10.28 uur: De Nederlandse handballers hebben niet geprofiteerd van hun sterke eindschot in de kwalificatiereeks voor het EK van 2022. Ondanks de zeges op Turkije (32-24) en Polen (32-30) en daarmee de tweede plaats in de eindstand van hun poule, zijn ze voor de loting voor de eindronde ingedeeld in pot 4. Daarin zitten de zwakste landen. Het betekent drie sterke tegenstanders op het EK in de groepsfase.

De loting voor de groepsfase is donderdag in Boedapest. Het EK wordt gehouden in januari 2022 in Hongarije en Slowakije. De 24 geplaatste landen worden verdeeld over zes poules met vier landen. In pot 1 zitten de toplanden: Europees kampioen Spanje, Kroatië, Noorwegen, Slovenië, Duitsland en Portugal. Nederland zit in pot 4 bij landen, die vrijwel allemaal als derde eindigden in hun kwalificatiepoule. De klassering op het vorige EK telde echter ook mee voor de potindeling. Het Nederlands team, dat in 2020 voor het eerst meedeed aan het EK, eindigde toen als zeventiende.

Algemee: Noord-Korea weigert duels in Zuid-Korea te spelen

9.35 uur: Noord-Korea laat de WK-kwalificatiewedstrijden komende maand in Zuid-Korea aan zich voorbijgaan. Het geïsoleerde land heeft zich schriftelijk afgemeld bij de Aziatische voetbalconfederatie (AFC). Het Noord-Koreaanse regime vindt het volgens de AFC in de huidige coronapandemie te gevaarlijk om de voetballers op reis te sturen. Om dezelfde reden zal Noord-Korea evenmin meedoen aan de Olympische Spelen komende zomer in Tokio.

Door de coronacrisis moesten veel WK-kwalificatieduels in Azië worden uitgesteld. De AFC besloot daarop, na overleg met de lidstaten, de resterende WK-kwalificatieduels uit de tweede ronde zoveel mogelijk centraal af te werken. Zuid-Korea kreeg de organisatie van groep H toegewezen, met Noord-Korea, Turkmenistan, Libanon en Sri Lanka.

Zuid- en Noord-Korea staan momenteel op 8 punten, achter koploper Turkmenistan (9 punten). Het eerste onderlinge WK-kwalificatieduel tussen beide buurlanden, die sinds de Koreaanse oorlog in de jaren 50 formeel nog steeds vijanden van elkaar zijn, eindigde in oktober 2019 in Pyongyang in 0-0.

De AFC heeft de Noord-Koreaanse autoriteiten gevraagd het besluit om komende maand weg te blijven uit Zuid-Korea te heroverwegen.

Basketbal: Anthony in top 10 topscorersklassement NBA

7.47 uur: Basketballer Carmelo Anthony is de top 10 binnengekomen van het topscorersklassement aller tijden van de Amerikaanse profcompetitie NBA. De 36-jarige forward van Portland Trail Blazers eindigde in de verloren uitwedstrijd tegen Atlanta Hawks (123-114) op 14 punten. Daarmee kwam zijn totaal in de NBA op 27.318 punten.

Anthony, bezig aan zijn achttiende seizoen in de NBA, verdreef Elvin Hayes van de tiende plek op de ’eeuwige’ ranglijst. Hayes sloot na zestien jaar in de NBA zijn loopbaan af met 27.313 punten.

Anthony was in het seizoen 2012-2013 de topscorer van de NBA. Hij staat nu op een gemiddelde van circa 23 punten in 1186 NBA-duels. Anthony werd tien keer gekozen in het All Star-team van de NBA.