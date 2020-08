Juventus zet trainer Sarri op straat

De 61-jarige Italiaanse trainer heeft zaterdag van de clubleiding te horen gekregen dat hij moet vertrekken. Juventus werd vrijdag door Olympique Lyon uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League.

„De club wil de coach bedanken voor het schrijven van een nieuwe pagina in de geschiedenis van Juventus, met het behalen van de negende achtereenvolgende landstitel”, aldus de leiding van Juventus in een korte verklaring.

Bekijk ook: Memphis Depay troeft zijn grote idool Cristiano Ronaldo af

Juventus behaalde onlangs de negende landstitel op rij, maar wil graag weer eens de Champions League winnen. In 1996 gebeurde dat voor het laatst. Vrijdag volgde uitschakeling in de achtste finales tegen Olympique Lyon. Juventus verloor de finale van de Champions League zeven keer, waarvan twee keer in de afgelopen vijf jaar.

Sarri kwam vorig jaar zomer over van Chelsea. Bij Juventus was hij de opvolger van Massimiliano Allegri, die vijf jaar lang hoofdtrainer was in Turijn. Het is nog niet duidelijk wie er bij Juventus wordt aangesteld als opvolger van Sarri.

Bekijk hier de uitslagen en het programma in de Champions League