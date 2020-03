Boksbaas spreekt grote zorgen uit; geen publiek meer bij OKT

Vanaf maandag vindt het evenement, dat gezien de internationale crisis rond het coronavirus veel kritiek krijgt, achter gesloten deuren plaats. Een gewijzigde situatie wat betreft het gevreesde virus en de daaruit voortvloeiende bezorgdheid over het welzijn van de toeschouwers, de boksers en de vrijwilligers liggen volgens een persverklaring ten grondslag aan het besluit.

De maatregel van het organisatiecomité kwam zondagavond kort nadat de voorzitter van de Europese boksbond, Franco Falcinelli, zijn grote twijfel had uitgesproken over het OKT. „Ik hoop dat het evenement de laatste dag haalt op 24 maart zonder een besmettingsgeval met het coronavirus, maar mij betreft is het risico zeer hoog. Ik maak me grote zorgen”, liet hij vanuit Italië weten aan de BBC.

Veel vragen

Falcinelli gaf ronduit toe dat het heel vreemd is dat uitgerekend in „deze zware tijden” het OKT plaatsvindt. „Ik krijg deze week veel vragen waarom Engeland met de start van het toernooi heeft ingestemd. Alleen de speciale werkgroep van het IOC en het lokale organisatiecomité kunnen daarop een antwoord geven.”

Door de schorsing van de internationale boksfederatie (AIBA) heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) het olympisch boksen geadopteerd. Andere olympische kwalificatietoernooien in het boksen werden eerder vanwege het oprukkende coronavirus echter wel uitgesteld. Technisch directeur Peter Bonthuis van de Nederlandse boksbond (NBB) sprak daarover zaterdag ook al zijn verbazing uit. „Ik heb geen idee waarom het nu in Londen wel doorgaat.”

Reisbeperkingen

Falcinelli ziet ook nog een ander groot probleem opdoemen in de Engelse hoofdstad. „Veel deelnemers zullen moeite hebben om terug naar huis te gaan, vanwege alle geannuleerde vliegbestemmingen en andere reisbeperkingen. Vanuit Engeland bijvoorbeeld gaat er nu geen vlucht meer naar Italië.”

Oranje doet met zes boksers mee aan het OKT in Londen. De Nederlandse begeleidingsstaf bestaat uit vier personen.