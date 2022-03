Premium Het beste van De Telegraaf

’Dit overtreft mijn stoutste dromen’ Nuchtere Sven Kramer en emotionele Ireen Wüst komen woorden tekort voor indrukwekkend afscheid in Thialf

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Wüst en Kramer bedanken het aanwezige publiek. Ⓒ ANP/HH

HEERENVEEN - Het is ruim een half uur na hun indrukwekkende afscheid in een volgepakt Thialf als Sven Kramer en Ireen Wüst één voor één plaatsnemen in de persruimte van de schaatstempel in Heerenveen. Vanuit hun stoel kijken ze uit op de inmiddels lege tribunes en een ijsbaan vol met knuffels die ze zojuist kregen toegeworpen door vele duizenden hartstochtelijk meelevende fans. „Het voelde alsof ik in een droom zat en elk moment wakker kon worden”, zegt Wüst. „Is dit wel echt?”