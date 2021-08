Tottenham boekt derde overwinning op rij en grijpt leiding in Premier League

Onder meer Liverpool en Chelsea verspeelden de eerste punten, door zaterdag in een onderling duel gelijk te spelen. Beide hebben nu 7 punten, net als West Ham United en Everton. De vier delen de tweede plaats. Manchester United kan zich nog bij dat rijtje voegen, als het later zondag wint van Wolverhampton Wanderers.

Son Heung-Min zette de Spurs vlak voor rust op voorsprong. De Zuid-Koreaan scoorde uit een vrije trap.

Steven Bergwijn speelde mee bij Tottenham. Hij werd na ruim een uur gewisseld door trainer Nuno. Harry Kane, van wie lang onzeker was of hij zou blijven, speelde de hele wedstrijd. Bij Watford stond niet één Engelsman in de basis.