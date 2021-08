Tottenham boekt derde overwinning op rij en grijpt leiding in Premier League, United wint nipt

Onder meer Liverpool en Chelsea verspeelden de eerste punten, door zaterdag in een onderling duel gelijk te spelen. Beide hebben nu 7 punten, net als West Ham United en Everton. De vier delen de tweede plaats. Manchester United kan zich nog bij dat rijtje voegen, als het later zondag wint van Wolverhampton Wanderers.

Son Heung-Min zette de Spurs vlak voor rust op voorsprong. De Zuid-Koreaan scoorde uit een vrije trap.

Steven Bergwijn speelde mee bij Tottenham. Hij werd na ruim een uur gewisseld door trainer Nuno. Harry Kane, van wie lang onzeker was of hij zou blijven, speelde de hele wedstrijd. Bij Watford stond niet één Engelsman in de basis.

Greenwood leidt United naar nipte zege op Wolves

Manchester United heeft de uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers nipt gewonnen door een laat doelpunt van Mason Greenwood. De tiener nam tien minuten voor tijd de enige goal voor zijn rekening: 0-1.

De 19-jarige Greenwood trok vanaf de rechterflank het strafschopgebied in en haalde met rechts uit. Doelman José Sá raakte de bal wel, maar kon het schot niet pareren.

Voor Greenwood is het al zijn derde doelpunt van het seizoen. Hij had in de eerste speelronde een aandeel in de 5-1-zege op Leeds United en was ook trefzeker in het 1-1-gelijkspel tegen Southampton. Hij is na Dwight Yorke (1999-2000), Ruud van Nistelrooij (2005-2006) en Wayne Rooney de vierde speler die in de eerste drie competitiewedstrijden van United tot scoren komt.

Donny van de Beek bleef bij United de hele wedstrijd op de bank, evenals Ki-Jana Hoever bij de thuisploeg.

United, dat eerder deze week de terugkeer van Cristiano Ronaldo bevestigde, heeft na drie speelronden 7 punten.