Groenewegen slaat toe in Slovenië, dubbelslag Vlasov in Zwitserland

Onder impuls van Team UAE Emirates en Bahrain-Victorious werd het kwalitatief minder bedeelde peloton al snel uitgedund. Wat overbleef was een pelotonnetje met de betere renners, met ook topspurters Pascal Ackermann en Groenewegen.

Het kwam tot de verwachte tweestrijd waarin Groenewegen zich superieur toonde, voor Taminiaux en Ackermann. De Pool Rafa Majka blijft leider. Groenewegen stapte vorige week nog voortijdig uit de Dauphiné om in Slovenië nog wat sprintritme op te doen en de nodige punten te scoren in het kader van de degradatiestrijd en de laatste plaatsjes in de World Tour.

Vlasov neemt leiding in Ronde van Zwitserland

Aleksandr Vlasov is de nieuwe leider in de Ronde van Zwitserland. De Rus van Bora-hansgrohe won donderdag de vijfde etappe, een heuvelrit van Ambri naar Novazzano waarin ook de laatste kilometer licht omhoog liep. De Brit Stephen Williams, als leider aan de rit begonnen, kon niet volgen.

Vlasov won de sprint van een select groepje, voor de Amerikaan Neilson Powless en de Deen Jakob Fuglsang.

Zestien renners verschenen niet meer aan de start vanwege een corona-uitbraak. Jumbo-Visma trok de volledige ploeg terug vanwege een of meer besmettingen. Bij DSM staakten drie renners onder wie sprinter Cees Bol de strijd. Ook de Brit Adam Yates, de kopman van Ineos Grenadiers, bleek positief te hebben getest.

Démare wint openingsrit Route d'Occitanie

De Franse wielrenner Arnaud Démare is de eerste leider in de 46e editie van de Franse rittenkoers La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi. In de openingsrit was de 30-jarige Fransman van Groupama-FDJ donderdag de snelste in een massasprint. Zijn landgenoot Pierre Barbier werd tweede, de Italiaan Elia Viviani derde.

Démare kreeg in de sprint zoals gebruikelijk weer veel hulp van zijn Nederlandse ploeggenoot Ramon Sinkeldam. Het was de vierde zege van het seizoen voor de Franse sprinter. Eerder won hij drie etappes in de Giro d'Italia.