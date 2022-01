Toegezongen Kjell Scherpen wint bij debuut voor Brighton & Hove Albion

In juli maakte Scherpen de overstap van Ajax naar Brighton. Hij moest lang wachten op zijn debuut, maar zaterdagavond was het eindelijk zo ver en kreeg hij het vertrouwen van Graham Potter. De supporters van de club gaven de jonge keeper een warm welkom geven en zongen Scherpen al in de eerste helft luidkeels toe.

Na de rust moest Scherpen voor de eerste keer zijn doel leegruimen, nadat hij werd gepasseerd door Callum Robinson. Twintig minuten later moest West Bromwich met een man minder verder na een tweede gele kaart voor Cédric Kipré. Brighton profiteerde via Jakub Moder direct van de overtalsituatie. In de verlenging bezorgde Neal Maupay de ploeg van Scherpen en Joël Veltman de overwinning.