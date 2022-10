Ajax stuurt Mohamed Ihattaren terug naar Juventus

De 20-jarige Utrechter slaagde er in het afgelopen kalenderjaar mede door een aantal randzaken niet in om zich in de hoofdmacht van Ajax te spelen. Ajax heeft besloten om de optie tot koop niet te lichten.

Ihattaren doorliep de jeugdopleiding van PSV, voordat hij in de zomer van 2021 de overstap maakte naar Juventus. De Italiaanse club verhuurde de linkspoot direct aan Serie A-club Sampdoria. Sinds het begin van dit jaar huurt Ajax hem van Juventus, de club waar hij nog een doorlopend contract heeft.

De Utrechter begon veelbelovend aan de voorbereiding op het huidige seizoen, maar vanwege privéredenen kwam hij lange tijd niet meer op de club. Ihattaren werd bedreigd door criminelen als gevolg van zijn relatie met een jonge vrouw. Ook onderhield hij innige banden met andere criminelen.

Nauwelijks wedstrijden

Ihattaren speelde vijf duels voor Jong Ajax waarin hij vier keer scoorde, maar tot een competitieoptreden voor de hoofdmacht kwam het niet. Alleen in de bekerfinale tegen PSV (2-1 verlies) kwam Ihattaren een paar minuten in actie.

Trainer Alfred Schreuder wilde maandagavond tijdens een persconferentie voor het uitduel met Rangers FC in de Champions League niet uitgebreid reageren op het aanstaande vertrek van Ihattaren. „Ik denk dat we er als Ajax alles aan hebben gedaan”, zei hij over de speler die hij al zeven weken niet heeft gesproken. „Het is jammer hoe het is gelopen. Het is niet geworden met hem wat we ervan gehoopt hadden. We zijn hier ook niet voor Ihattaren maar voor een wedstrijd tegen Rangers. Ajax heeft een persbericht uitgedaan en daarmee is de kous wel af.”