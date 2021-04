Heftige emoties bij Oranje-tennissters na zege op China

Oranje klopt China met 3-2 Ⓒ ANP/HH

DEN BOSCH - De emoties gierden na afloop door de grotendeels verlaten Maaspoort in Den Bosch. Het zag er voor de Nederlandse Billie Jean King Cup-formatie zaterdag even heel slecht uit tegen China, maar uiteindelijk kwam de formatie van de afzwaaiende captain Paul Haarhuis als winnaar uit het play-offduel. Dat is een opluchting voor Haarhuis en ook voor Kiki Bertens, die noodgedwongen nagelbijtend moest toekijken door die vermaledijde achillespees.