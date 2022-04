Sakkari en Pliskova liggen er snel uit in Stuttgart

Sakkari gaf tegen de Duitse Laura Siegemund na anderhalve set op wegens ziekte. Siegemund, de verrassende winnares in 2017, stond met 6-4 3-1 voor tegen de nummer 5 van de wereld. De Tsjechische Pliskova, vier jaar geleden de beste in Stuttgart, moest met 6-4 6-4 haar meerdere erkennen in Ljudmila Samsonova uit Rusland.

Vorig jaar werd het toernooi in Duitsland gewonnen door Ashleigh Barty, die onlangs haar loopbaan beëindigde. Ze versloeg toen in de finale Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland, die dit jaar is doorgedrongen tot de kwartfinales. Ze versloeg Bianca Andreescu uit Canada, in drie sets: 6-1 3-6 6-2.