Bosz heeft Ajacied Sinkgraven bijna binnen

Bronnen bij Ajax bevestigen het nieuws van Bild Zeitung. De Telegraaf meldde eerder al van de belangstelling van de Bundesliga-club voor Sinkgraven. De 23-jarige verdediger moet Ajax ongeveer vijf miljoen euro opleveren. Sinkgraven heeft in Amsterdam nog een contract tot de zomer van 2020. Leverkusen is verzekerd van het hoofdtoernooi van de Champions League.

Sinkgraven wordt bij Bayer Leverkusen herenigd met trainer Peter Bosz, die hij eerder tegenkwam in Amsterdam. Bosz is bijzonder gecharmeerd van Sinkgraven, die in 2015 door Ajax werd gekocht van SC Heerenveen. Sinkgraven komt uit de jeugdopleiding van de Friese club.

„Voor mij was Daley een openbaring”, zei de coach in februari van dit jaar op de website van Ajax. „Hij heeft geweldig gespeeld in de tijd dat ik trainer van Ajax was. Lasse Schöne was heel belangrijk ’op zes’. Daley minstens zo belangrijk op de linksbackpositie”, aldus Bosz.