Mercedes-coureurs sneller dan Max Verstappen tijdens eerste training in Sotsji

Bottas, tweevoudig winnaar in Sotsji, noteerde een tijd van 1.34,427. Hamilton gaf iets meer dan twee tienden van een seconde toe op zijn Mercedes-teamgenoot.

Verstappen was op zijn beurt een fractie langzamer dan de Brit. Hij was de enige die in de buurt bleef. Vlekkeloos verliep de sessie overigens niet voor Verstappen. Hij reed dertien rondjes, verreweg het minst van iedereen.

Mercedes won sinds 2014 alle races in Sotsji, waar het Formule 1-circus alleen dit- en volgend jaar nog langskomt. Vanaf 2023 wordt de Russische Grand Prix verreden ten noorden van Sint-Petersburg.

Vrijdag was het droog in Sotsji. Met name op zaterdag wordt er echter (veel) regen verwacht.

