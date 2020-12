Broodgolfer Wil Besseling vindt balans bij bakker

Wil Besseling doet voor de eerste keer mee aan het eindtoernooi van de European Tour in Dubai. ,,Het is een proces geweest om hier te komen, maar zeker niet het eindpunt.’’ Ⓒ Foto Getty Images

Hans Ruggenberg - „Een mijlpaal in mijn carrière”, noemt Wil Besseling zijn deelname aan het eindtoernooi in Dubai. Nog nooit eerder wist de 35-jarige golfer zich te kwalificeren voor het lucratieve toetje van de European Tour. Een beloning voor een sterk jaar waarin hij drie keer tijdens een evenement als derde eindigde. „Het is een proces geweest om hier te komen, maar zeker niet het eindpunt”, aldus Besseling, die een uitstapje naar de plaatselijke bakker als kantelpunt in zijn loopbaan noemt.