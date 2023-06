Premium Het beste van De Telegraaf

Brabanders pakken door voor Pepi en melden zich voor Summerville PSV schaakt op meerdere borden

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

FC Groningen-spits Ricardo Pepi is een belangrijke transferdoelwit van PSV. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - In afwachting van de definitieve bekendmaking van de komst van trainer Peter Bosz roert PSV zich steeds nadrukkelijker op de spelersmarkt. De nummer twee van de Eredivisie is met FC Augsburg in onderhandeling over een transfer van spits Ricardo Pepi, melden bronnen in Duitsland. Bovendien heeft PSV zijn interesse kenbaar gemaakt bij Crysencio Summerville, die afgelopen seizoen met Leeds United is gedegradeerd uit de Premier League.