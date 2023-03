Franse bond ontslaat bondscoach voetbalsters na onrust voor WK: ’Onomkeerbaar’

Aanvoerster Wendie Renard maakte vorige maand bekend dat ze niet meer voor de nationale ploeg wilde uitkomen en volgens Franse media had dat te maken met Diacre. Voor onder anderen Kadidiatou Diani en Marie-Antoinette Katoto gold hetzelfde

Volgens de Franse bond zijn de problemen „onomkeerbaar” geworden en daarom is besloten afscheid te nemen van Diacre. De 48-jarige Diacre had nog een contract tot volgend jaar, wanneer de Olympische Spelen in Parijs worden gehouden. Eerder deze week zei ze nog dat ze niet dacht aan opstappen en dat ze deel uitmaakte van een „lastercampagne.”

Het besluit van de bond is ruim vier maanden voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland genomen.