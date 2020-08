Willem II stuit op FC Progres Niederkorn in voorronde Europa League

Willem II stond vijfde in de Eredivisie toen het seizoen door de coronacrisis werd afgebroken. Daarom mag de club voor het eerst sinds bijna vijftien jaar een Europees avontuur beleven. Voor een plek in de groepsfase van de Europa League moeten we liefst drie voorronden worden overleefd. Feyenoord is daar al zeker van.

Progres Niederkorn begon al in de eerste voorronde, waarin het in het stadion van het nabijgelegen Differdange met 3-0 won van FK Zeta uit Montenegro. Willem II mag geen fans meenemen, want alle kwalificatiewedstrijden worden zonder publiek gespeeld. Ook is er geen VAR aanwezig. Bij winst op de Luxemburgse ploeg spelen de Tilburgers een week later in de derde voorronde. Daar wordt dinsdag voor geloot.