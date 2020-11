Wayne Rooney tijdelijk trainer Derby County na ontslag Phillip Cocu

De voormalig Engels international heeft samen met assistent-coaches Shay Given, Liam Rosenior en Justin Walker de leiding over de selectie gekregen.

Cocu werd zaterdag ontslagen bij Derby County, dat uitkomt in het Championship, het tweede niveau in Engeland. Ook de assistenten Chris van der Weerden en Twan Scheepers moesten vertrekken bij de club, die in elf competitieduels slechts één keer won. Derby County bungelt onderdaan in de stand.

„Spijtig dat Phillip en zijn staf weg zijn bij de club. Ik wil hem persoonlijk bedanken voor zijn inzet. Het belangrijkste is nu dat de club weer stabiel wordt en gaat klimmen op de ranglijst”, aldus Rooney, die roem vergaarde als topscorer van Engeland en Manchester United.

